NYT: Зеленский просит у союзников ракеты "Томагавк" дальностью до 2500 км

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В тайном пункте Плана победы президент Владимир Зеленский просит у союзников ракеты "Томагавк" дальностью до 2500 км. Об этом сообщили The New York Times анонимные американские чиновники.

По их словам, в одной из тайных частей Плана идет речь о "пакете неядерного сдерживания", в рамках которого Украина просит у союзников дальнобойные ракеты "Томагавк". Однако, по словам одного высокопоставленного чиновника, эта просьба "совершенно невыполнимая".

Он пояснил, что дальность "Томагавка" в семь раз больше, чем дальность ракет ATACMS, которые США передали Украине в 2024 году (2500 км против 300 км). При этом американская сторона передала Вооруженным Силам Украины ограниченное количество ракетных систем ATACMS.

Кроме того, по словам неназванных американских чиновников, список целей на территории России "намного" превышает количество ракет, которые США и другие союзники могли бы дать без риска для запасов, предназначенных для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии. Они заявили, что в Белом доме якобы так и не услышали "убедительных доводов" касательно применения дальнобойного оружия.

В целом анонимные американские чиновники назвали План победы "нереалистичным" и выразили раздражение из-за того, что он почти полностью зависит от помощи Запада.

Справка. Ракета "Томагавк" – многоцелевые высокоточные дозвуковые крылатые ракеты большой дальности стратегического и тактического назначения. Имеют подводное, надводное, сухопутное и воздушное базирование. На вооружении армии США с 1983 года, примерная стоимость ракеты $1,4 млн. Есть девять разных модернизаций, которые отличаются, в том числе, и дальностью полета: от 460 км до 2500 км.