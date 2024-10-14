Будущий кандидат в канцлеры Германии "за" Taurus для Украины, но поэтапно
Будущий кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что поддержал бы отмену ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ и, при одном условии, передал бы украинцам крылатые ракеты Taurus. Его цитирует n-tv.
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Мерц отметил, что направил бы Украине долгожданные Taurus не сразу, а поэтапно и при одном условии.
Первым этапом, по мнению лидера ХДС, должно быть обращение к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить наносить удары по гражданским объектам в Украине.
Если Кремль не выполнит требование, Берлин передаст украинцам дальнобойное оружие, добавил Мерц.
СПРАВКАМерц является главным конкурентом Шольца на предстоящих выборах. Он поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, выступает за оказание помощи Украине, в частности в военной сфере, но также отмечает важность дипломатических усилий. Мерц считает, что переговоры с Россией должны начинаться с требования остановки атак на гражданские объекты.
- Действующий немецкий канцлер Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.
- Однажды он даже рассмеялся, когда ему в очередной раз задали вопрос о передаче этих ракет Украине. Оппозиция тогда его раскритиковала.