Будущий кандидат в канцлеры Германии "за" Taurus для Украины, но поэтапно

Фридрих Мерц заявил, что передаст Украине немецкие дальнобойные ракеты, если Путин откажется прекратить атаки на гражданские украинские объекты

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Будущий кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что поддержал бы отмену ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ и, при одном условии, передал бы украинцам крылатые ракеты Taurus. Его цитирует n-tv.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Мерц отметил, что направил бы Украине долгожданные Taurus не сразу, а поэтапно и при одном условии.

Первым этапом, по мнению лидера ХДС, должно быть обращение к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Если Кремль не выполнит требование, Берлин передаст украинцам дальнобойное оружие, добавил Мерц.

СПРАВКА Мерц является главным конкурентом Шольца на предстоящих выборах. Он поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, выступает за оказание помощи Украине, в частности в военной сфере, но также отмечает важность дипломатических усилий. Мерц считает, что переговоры с Россией должны начинаться с требования остановки атак на гражданские объекты. Мерц является главным конкурентом Шольца на предстоящих выборах. Он поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, выступает за оказание помощи Украине, в частности в военной сфере, но также отмечает важность дипломатических усилий. Мерц считает, что переговоры с Россией должны начинаться с требования остановки атак на гражданские объекты.