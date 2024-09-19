Spiegel: Германия готовится передать Украине пакет помощи на 1,4 млрд евро к концу года

В пакет войдут БМП Marder, боеприпасы для Gepard и другое оружие

БМП Marder Фото: Flickr/Phil DeFer

Германия планирует к концу 2024 года передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро, пишет Spiegel, ссылаясь на свои данные.

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В пакет войдут 50 отдельных позиций, а именно:

→ 20 БМП Marder 1A3,

→ боеприпасы для зенитного танка Gepard/Cheetah,

→ разведывательные беспилотники,

→ запчасти.

→ уже поставленные большие пакеты запчастей для систем вооружений.

Как отмечает издание, "пакеты должны в основном быть реализованы в этом году и применены на поле боя".

Spiegel отмечает, что по информации, которую удалось узнать из неназванных источников, финансирование будет смешанным. Минобороны хочет высвободить из своего бюджета 397 млн евро. Также может быть использован 1 млрд евро, который Германия собрала у партнеров для укрепления системы противовоздушной обороны Украины.

Сообщается, что предстоящий пакет – это результат "напряженных секретных переговоров между участвующими ведомствами", а одним из инициаторов стал глава Минобороны Борис Писториус. Он неоднократно предупреждал, что бюджет военной поддержки на текущий год в размере 6,7 млрд евро почти израсходован. В итоге он обратился к главе Минфина Кристиану Линднеру, чтобы выделить дополнительные средства.

Так как ответа не последовало, то Писториус поручил министерству экономить бюджет, утверждает Spiegel, ссылаясь на внутреннюю записку министерства обороны.

"Причина такой суматошной передислокации показывает, насколько драматично оценивается ситуация в Украине. Во внутреннем сообщении говорится, что "значительное повышение боеспособности российских вооруженных сил" делает необходимыми поставки свежих вооружений", — пишет издание.

Помимо систем вооружений важны поставки запчастей к ним. Как пишет Spiegel, существует риск "высокой частоты отказов" в некоторых системах, таких как гаубицы Panzerhaubitze2000 или танки Leopard. Поэтому в минобороны Германии надеются минимум к концу 2024 года оснастить "должным образом" существующие ремонтные мастерские в странах-союзницах.