Spiegel: Німеччина готується передати Україні пакет допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року

У пакет увійдуть БМП Marder, боєприпаси для Gepard та інша зброя

БМП Marder Фото: Flickr/Phil DeFer

Німеччина планує до кінця 2024 року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро, пише Spiegel, посилаючись на власні дані.

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У пакет увійдуть 50 окремих позицій, а саме:

→ 20 БМП Marder 1A3,

→ боєприпаси для зенітного танка Gepard/Cheetah,

→ розвідувальні безпілотники,

→ запчастини.

→ поставлені великі пакети запчастин для систем озброєння.

Як зазначає видання, "пакети мають здебільшого бути реалізовані цього року та застосовані на полі бою".

Spiegel зазначає, що за інформацією, яку вдалося дізнатися з неназваних джерел, фінансування буде змішаним. Міноборони хоче вивільнити зі свого бюджету 397 млн євро. Також може бути використано 1 млрд євро, який Німеччина зібрала у партнерів для зміцнення системи протиповітряної оборони України.

Повідомляється, що майбутній пакет – це результат "напружених секретних переговорів між відомствами, що беруть участь", а одним з ініціаторів став глава Міноборони Борис Пісторіус. Він неодноразово попереджав, що бюджет військової підтримки на поточний рік у розмірі 6,7 млрд євро майже витрачено. У результаті він звернувся до голови Мінфіну Крістіана Лінднера, щоб виділити додаткові кошти.

Оскільки відповіді не було, то Пісторіус доручив міністерству економити бюджет, стверджує Spiegel, посилаючись на внутрішню записку міністерства оборони.

"Причина такої метушні передислокації показує, наскільки драматично оцінюється ситуація в Україні. У внутрішньому повідомленні йдеться, що "значне підвищення боєздатності російських збройних сил" робить необхідними постачання свіжих озброєнь", – пише видання.

Крім систем озброєння важливе постачання запчастин до них. Як пише Spiegel, існує ризик "високої частоти відмов" у деяких системах, таких як гаубиці Panzerhaubitze2000 або танки Leopard. Тому в міноборони Німеччини сподіваються щонайменше до кінця 2024 року оснастити "належним чином" наявні ремонтні майстерні в країнах-союзницях.