Шольц засмеялся после слов о Taurus для Украины – канцлера раскритиковали: видео
Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после комментариев о невозможности передачи ракет Taurus Украине – оппозиция раскритиковала его. Об этом сообщило издание N-TV.
Инцидент произошел в минувшие выходные в Люнебурге – там Шольц в очередной раз отверг возможность поставки ракет Taurus для Украины.
"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", – сказал канцлер, а после этого засмеялся.
Generalsekretär #Linnemann : "Это есть absolute beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi— CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024
Оппозиционная партия Христианско-демократического союза резко раскритиковала смех Шольца.
"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется на средства Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", – сказал генсек ХДС Карстен Линнеманн.
При этом политик спросил Шольца, на самом ли деле серьезно тот воспринимает собственные слова в поддержку Украины.
Он сказал, что Германия и без Taurus является крупнейшим европейским поставщиком оружия для Украины.
- Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно сказал, что Шольцу нужно разобраться – хочет он, чтобы Украина победила в войне или нет.
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