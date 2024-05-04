Шольц засмеялся после слов о Taurus для Украины – канцлера раскритиковали: видео

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после комментариев о невозможности передачи ракет Taurus Украине – оппозиция раскритиковала его. Об этом сообщило издание N-TV.

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Инцидент произошел в минувшие выходные в Люнебурге – там Шольц в очередной раз отверг возможность поставки ракет Taurus для Украины.

"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", – сказал канцлер, а после этого засмеялся.

Оппозиционная партия Христианско-демократического союза резко раскритиковала смех Шольца.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется на средства Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", – сказал генсек ХДС Карстен Линнеманн.

При этом политик спросил Шольца, на самом ли деле серьезно тот воспринимает собственные слова в поддержку Украины.

Канцлер Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.

Он сказал, что Германия и без Taurus является крупнейшим европейским поставщиком оружия для Украины.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно сказал, что Шольцу нужно разобраться – хочет он, чтобы Украина победила в войне или нет.

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