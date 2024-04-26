Экс-министр обороны Британии: Шольц должен решить – хочет, чтобы Украина победила, или нет

Бен Уоллес (Фото: EPA)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию отправить Украине крылатые ракеты Taurus. Он считает, что немецкий канцлер Олаф Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, или нет. Его слова цитирует Zeit.

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По словам Уоллеса, он понимает опасения по поводу эскалации напряженности, но они безосновательны. Он акцентировал, что "красные линии России – это как мел, стертый с доски".

Уоллес подчеркнул, что вместо того, чтобы исключать поставки Taurus, Шольцу лучше назвать условия, которые могут оправдать поставки ракет.

"Лучше, чем сказать "нет, я не буду их поставлять", сказать "мы постоянно следим за ситуацией, и если Россия продолжит, мы пересмотрим ее", – сказал Уоллес.

По словам бывшего министра, Шольц не понимает, что российскому диктатору Владимиру Путину поможет, если он будет выглядеть нерешительным, колебаться при принятии определенных решений или создавать впечатление, что не на одной волне со своими союзниками.

Экс-министр заявил, что западные сторонники Украины накладывают на себя ограничения, которые не логичны и даже не понятны россиянам. Он заявил, что Шольц также был неправ, когда намекнул, что британские и французские солдаты находятся на территории Украины для программирования крылатых ракет.

"Нет никакой необходимости в том, чтобы британские и французские солдаты сидели в Украине и программировали крылатые ракеты", – сказал он.

Канцлер Германии вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.

24 апреля на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольц повторил, что выступает против предоставления ракет Taurus.

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