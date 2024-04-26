Taurus для Украины: в США надеюсь изменить мнения Шольца о поставках ракет – DW

Олаф Шольц (Фото: EPA)

В США заявили, что тайно доставили в Украину ракеты большой дальности ATACMS – это вернуло к дебатам по поводу предоставления крылатых ракет Taurus, против чего продолжает выступать канцлер Германии Олаф Шольц. Представитель обороны США заявил журналистам DW, что решение Америки относительно ATACMS может быть фактором, чтобы убедить Германию изменить свое мнение.

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Представитель обороны США, который говорил на основе анонимности, сказал журналистам, что поставка Taurus напрямую зависит от Германии, но, учитывая решение США о поставках ATACMS и подобные решения в Лондоне и Париже по обеспечению крылатых ракет большой дальности, "мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором", чтобы убедить Германию изменить свое мнение.

Издание отметило, что позиция канцлера вызвала резкую критику со стороны консервативного оппозиционного блока. Другие члены его правящей коалиции, а именно Зеленые и неолиберальная Свободная демократическая партия (FDP), также выступают за отправку оружия.

Журналисты отметили, что заместитель председателя в парламенте Германии по вопросам иностранных дел и обороны Йоханн Вадефуль заявил, что его партия месяцами проводила кампанию за поставки Taurus в Украину, но до сих пор не смогла убедить Шольца.

"Пришло время отправить Taurus, потому что они похожи на системы ATACMS, присланные из США, и они очень нужны в Украине. Они имеют немного больший радиус действия, чем американские системы, и они способны достигать своих целей очень изящным способом", – сказал Вадефуль DW и добавил, что ракеты Taurus могут изменить ситуацию на поле боя.

24 апреля советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.

Канцлер Германии вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.

24 апреля на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольц повторил, что выступает против предоставления ракет Taurus.

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