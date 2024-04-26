Taurus для України: у США сподіваюся змінити думки Шольца про постачання ракет – DW

Олаф Шольц (Фото: EPA)

У США заявили, що таємно доставили в Україну ракети великої дальності ATACMS – це повернуло до дебатів щодо надання крилатих ракет Taurus, проти чого продовжує виступати канцлер Німеччини Олаф Шольц. Представник оборони США заявив журналістам DW, що рішення Америки щодо ATACMS може бути чинником, щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

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Представник оборони США, який говорив на основі анонімності, сказав журналістам, що постачання Taurus напряму залежить від Німеччини, але, враховуючи рішення США про постачання ATACMS і подібні рішення в Лондоні та Парижі щодо забезпечення крилатих ракет великої дальності, "ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Видання зазначило, що позиція канцлера викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку. Інші члени його правлячої коаліції, а саме Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправлення зброї.

Журналісти зазначили, що заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що його партія місяцями проводила кампанію за постачання Taurus в Україну, але досі не змогла переконати Шольца.

"Настав час відправити Taurus, тому що вони схожі на системи ATACMS, надіслані зі США, і вони дуже потрібні в Україні. Вони мають трохи більший радіус дії, ніж американські системи, і вони здатні досягати своїх цілей дуже витонченим способом", — сказав Вадефуль DW й додав, що ракети Taurus можуть змінити ситуацію на полі бою.

24 квітня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.

Канцлер Німеччини разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.

24 квітня на пресконференції разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц повторив, що виступає проти надання ракет Taurus.

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