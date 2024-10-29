NYT: Зеленський просить у союзників ракети "Томагавк" дальністю до 2500 км

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У таємному пункті Плану перемоги президент Володимир Зеленський просить союзників ракети "Томагавк" дальністю до 2500 км. Про це повідомили The New York Times анонімні американські урядовці.

За їх словами, в одній із таємних частин Плану йдеться про "пакет неядерного стримування", в межах якого Україна просить у союзників далекобійні ракети "Томагавк". Однак, за словами одного високопосадовця, це прохання "цілком нездійсненне".

Він пояснив, що дальність "Томагавка" у сім разів більша за дальність ракет ATACMS, які США передали Україні у 2024 році (2500 км проти 300 км). Водночас американська сторона передала Збройним Силам України обмежену кількість ракетних систем ATACMS.

Крім того, за словами неназваних американських чиновників, список цілей на території Росії "набагато" перевищує кількість ракет, які США та інші союзники могли б дати без ризику для запасів, призначених для потенційних проблем на Близькому Сході та Азії. Вони заявили, що у Білому домі нібито так і не почули "переконливих доводів" щодо застосування далекобійної зброї.

Загалом анонімні американські чиновники назвали План перемоги "нереалістичним" та висловили роздратування через те, що він майже повністю залежить від допомоги Заходу.

Довідка. Ракети "Томагавк" – багатоцільові високоточні дозвукові крилаті ракети великої дальності стратегічного й тактичного призначення. Мають підводне, надводне, сухопутне та повітряне базування. На озброєнні армії США з 1983 року, приблизна вартість ракети $1,4 млн. Є дев'ять різних модернізацій, які відрізняються, зокрема, і дальністю польоту: від 460 до 2500 км.