Заступник міністра оборони – про українську далекобійну зброю: Більшість розробок є вдалими

Іван Гаврилюк (Фото: Міністерство оборони)

Більшість українських розробок далекобійного озброєння є вдалими. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, зараз в Україні працюють над низкою важливих проєктів із метою розширення можливостей у небі та на землі, а також збільшення вогневої потужності.

Заступник міністра оборони зазначив, що до цієї роботи залучені команди різних міністерств, відомств, наукових установ, а також приватних і державних підприємств.

Розробники намагаються максимального пришвидшити створення засобів ураження великої дальності дії й масштабувати, щоб їх було достатньо для зниження ресурсної переваги Росії.

"Повторю ще раз, на сьогодні йде напрацювання багатьох розробок, проводиться їхнє випробування, більшість розробок є вдалими. Деталі – яка саме далекобійна зброя, її назва – це закрита інформація", – наголосив Гаврилюк, додавши, що мова йде про дрони та ракети.