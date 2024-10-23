Заступник міністра оборони – про українську далекобійну зброю: Більшість розробок є вдалими
Більшість українських розробок далекобійного озброєння є вдалими. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
За його словами, зараз в Україні працюють над низкою важливих проєктів із метою розширення можливостей у небі та на землі, а також збільшення вогневої потужності.
Заступник міністра оборони зазначив, що до цієї роботи залучені команди різних міністерств, відомств, наукових установ, а також приватних і державних підприємств.
Розробники намагаються максимального пришвидшити створення засобів ураження великої дальності дії й масштабувати, щоб їх було достатньо для зниження ресурсної переваги Росії.
"Повторю ще раз, на сьогодні йде напрацювання багатьох розробок, проводиться їхнє випробування, більшість розробок є вдалими. Деталі – яка саме далекобійна зброя, її назва – це закрита інформація", – наголосив Гаврилюк, додавши, що мова йде про дрони та ракети.
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