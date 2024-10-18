Глава Пентагону – про удари вглиб РФ: Українці дуже ефективно використовують свої дрони

Ллойд Остін (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Україна може завдавати далекобійних ударів по території Росії дронами власного виробництва, такий метод вже продемонстрував свою ефективність. Про це у Брюсселі після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості послаблення заборони для України на удари вглиб РФ, глава Міноборони США сказав: "Українці дуже ефективно використовували свої можливості удару за допомогою БпЛА великої дальності".

"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці дрони в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, БпЛА довели свою високу ефективність і точність", – заявив Остін.

14 жовтня 2024 року стало відомо, що деякі військові пункти Плану перемоги президента Зеленського містять запити до західних союзників, зокрема, на дозвіл завдавати далекобійних ударів американськими та британськими ракетами.

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

17 жовтня президент презентував документ у Європейській раді.