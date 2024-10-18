Глава Пентагону – про удари вглиб РФ: Українці дуже ефективно використовують свої дрони
Україна може завдавати далекобійних ударів по території Росії дронами власного виробництва, такий метод вже продемонстрував свою ефективність. Про це у Брюсселі після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.
Відповідаючи на запитання щодо можливості послаблення заборони для України на удари вглиб РФ, глава Міноборони США сказав: "Українці дуже ефективно використовували свої можливості удару за допомогою БпЛА великої дальності".
"Нещодавно ми бачили, що їм вдалося вивести з ладу низку стратегічних точок постачання боєприпасів, і це вплинуло на поле бою. Тут важливо зазначити, що вони здатні виробляти ці дрони в Україні. Вони здатні швидко наростити це виробництво, БпЛА довели свою високу ефективність і точність", – заявив Остін.
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