Глава Пентагона – об ударах вглубь РФ: Украинцы очень эффективно используют свои дроны

Ллойд Остин (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Украина может наносить дальнобойные удары по территории России дронами собственного производства, такой метод уже продемонстрировал свою эффективность. Об этом в Брюсселе после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

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Отвечая на вопрос о возможности ослабления запрета для Украины на удары вглубь РФ, глава Минобороны США сказал: "Украинцы очень эффективно использовали свои возможности удара с помощью БпЛА большой дальности".

"Недавно мы видели, что им удалось вывести из строя ряд стратегических точек поставок боеприпасов, и это повлияло на поле боя. Здесь важно отметить, что они способны производить эти дроны в Украине. Они способны быстро нарастить это производство, БпЛА доказали свою высокую эффективность и точность", – заявил Остин.

14 октября 2024 года стало известно, что некоторые военные пункты Плана победы президента Зеленского содержат запросы к западным союзникам, в частности, на разрешение наносить дальнобойные удары американскими и британскими ракетами.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.

17 октября президент представил документ в Европейском совете.