Замминистра обороны – об украинском дальнобойном оружии: Большинство разработок удачные
Большинство украинских разработок дальнобойного вооружения удачные. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
По его словам, сейчас в Украине работают над рядом важных проектов с целью расширения возможностей в небе и на земле, а также увеличения огневой мощи.
Замминистра обороны отметил, что к этой работе привлечены команды разных министерств, ведомств, научных учреждений, а также частных и государственных предприятий.
Разработчики пытаются максимально ускорить создание средств поражения большой дальности действия и масштабировать, чтобы их было достаточно для снижения ресурсного преимущества России.
"Повторю еще раз, на сегодняшний день идет наработка многих разработок, проводится их испытание, большинство разработок удачные. Детали - какое именно дальнобойное оружие, его название - это закрытая информация", — подчеркнул Гаврилюк, добавив, что речь идет о дронах и ракетах.
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