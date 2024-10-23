Замминистра обороны – об украинском дальнобойном оружии: Большинство разработок удачные

Иван Гаврилюк (Фото: Министерство обороны)

Большинство украинских разработок дальнобойного вооружения удачные. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

По его словам, сейчас в Украине работают над рядом важных проектов с целью расширения возможностей в небе и на земле, а также увеличения огневой мощи.

Замминистра обороны отметил, что к этой работе привлечены команды разных министерств, ведомств, научных учреждений, а также частных и государственных предприятий.

Разработчики пытаются максимально ускорить создание средств поражения большой дальности действия и масштабировать, чтобы их было достаточно для снижения ресурсного преимущества России.

"Повторю еще раз, на сегодняшний день идет наработка многих разработок, проводится их испытание, большинство разработок удачные. Детали - какое именно дальнобойное оружие, его название - это закрытая информация", — подчеркнул Гаврилюк, добавив, что речь идет о дронах и ракетах.