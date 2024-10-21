Остін: Україна пройшла шлях від "коктейлів Молотова" до найкращих у світі безпілотників

Ллойд Остін та Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

На початку повномасштабного вторгнення українці користувалися "коктейлями Молотова", щоб захиститися від окупантів, а зараз в Україні виробляють одні з найкращих дронів у світі. Таку думку висловив очільник Пентагона Ллойд Остін на зустрічі з українськими студентами, передає РБК-Україна.

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Глава оборонного відомства США нагадав, що українці на початку повномасштабного вторгнення організовували засідки на російські танки з "коктейлями Молотова" у руках.

"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі. А досвідчені українські війська протиповітряної оборони захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", – наголосив Остін.

Також глава Пентагону назвав чотири причини, чому Вашингтон підтримує Україну у війні.

"Війна російського диктатора Володимира Путіна загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна – це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", – зазначив він.

18 жовтня Остін заявив, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії дронами власного виробництва, такий метод вже продемонстрував свою ефективність.

21 жовтня глава Пентагона прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував пакет допомоги ЗСУ на $400 млн.