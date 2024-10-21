Глава Пентагону прибув до Києва

Візит Остіна до Києва відбувається під час чергової атаки російських дронів на Україну

Ллойд Остін (Фото: EPA)

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано вранці в понеділок, 21 жовтня. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Остін прибув до української столиці, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Остін зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть і далі підтримувати Сили оборони протягом наступного року.

Пізніше про візит повідомив і сам глава Пентагону.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", – заявив він.

Візит Остіна до Києва відбувається під час чергової атаки росіян ударними дронами. Вночі уламки впали у трьох районах столиці.