Глава Пентагону прибув до Києва
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано вранці в понеділок, 21 жовтня. Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Остін прибув до української столиці, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".
Остін зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть і далі підтримувати Сили оборони протягом наступного року.
Пізніше про візит повідомив і сам глава Пентагону.
"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", – заявив він.
Візит Остіна до Києва відбувається під час чергової атаки росіян ударними дронами. Вночі уламки впали у трьох районах столиці.
- 16 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $425 млн.
- 20 жовтня Остін сказав, що наразі не може підтвердити повідомлення про надсилання Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України.