Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали у трьох районах столиці

Падіння уламків ворожих дронів зафіксовано у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва

Київ (Ілюстративне фото - Depositphotos)

В ніч проти 21 жовтня Росія вчергове атакувала ударними дронами, зокрема столицю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Обійшлося без руйнування та загорання, постраждалих не виявлено.

Також зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо, на відкритій території, пошкоджено електричний кабель.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Відомо про одного потерпілого – у чоловіка опіки обличчя, від госпіталізації він відмовився.

Повітряна тривога в Києві тривала понад п’ять годин. Близько десятка російських БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків, усі вони були знешкоджені.

За даними Повітряних сил ЗСУ, чергова атака "шахедами" тривала з вечора 20 жовтня, ворожі дрони фіксувались у різних регіонах України. На момент публікації новини військові ще не звітували про кількість запущених і збитих безпілотників.