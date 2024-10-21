Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали у трьох районах столиці
В ніч проти 21 жовтня Росія вчергове атакувала ударними дронами, зокрема столицю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Обійшлося без руйнування та загорання, постраждалих не виявлено.
Також зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо, на відкритій території, пошкоджено електричний кабель.
В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Відомо про одного потерпілого – у чоловіка опіки обличчя, від госпіталізації він відмовився.
Повітряна тривога в Києві тривала понад п’ять годин. Близько десятка російських БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків, усі вони були знешкоджені.
За даними Повітряних сил ЗСУ, чергова атака "шахедами" тривала з вечора 20 жовтня, ворожі дрони фіксувались у різних регіонах України. На момент публікації новини військові ще не звітували про кількість запущених і збитих безпілотників.
- 18 жовтня росіяни також атакували столицю дронами – бойова робота по них велась близько чотирьох з половиною годин.
- У ніч проти 19 жовтня окупанти знову атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку.
- У ніч проти 20 жовтня росіяни атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників.