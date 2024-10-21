Россия атаковала Киев ударными дронами: обломки упали в трех районах столицы

Киев (Иллюстративное фото - Depositphotos)

В ночь на 21 октября Россия в очередной раз атаковала ударными дронами, в том числе столицу. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Обошлось без разрушения и возгорания, пострадавшие не обнаружены.

Также зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно на открытой территории поврежден электрический кабель.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Известно об этом потерпевшем – у мужчины ожоги лица, от госпитализации он отказался.

Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Около десятка российских БпЛА заходили в сторону столицы с разных направлений, все они были обезврежены.

По данным Воздушных сил ВСУ, очередная атака "шахедами" продолжалась с вечера 20 октября, группа вражеских дронов фиксировалась в разных регионах Украины. На момент публикации новости военные еще не отчитывались о количестве запущенных и сбитых беспилотников.