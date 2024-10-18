Россия запустила ударные дроны: в Киеве работала ПВО

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В ночь на 18 октября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, в том числе противовоздушная оборона работала в столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Александр Попко.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – написал он в 00:49.

Отбой в столице был в 03:08.

О движении ударных дронов РФ в сторону Украины Воздушные силы начали сообщать еще вечером 17 октября – с 20:15. С того времени группы вражеских дронов фиксируются в разных регионах Украины. Военные пока не отчитывались о результатах работы ПВО.