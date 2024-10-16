Россия атаковала Украину 136 "шахедами", боевая работа продолжается

Боевая работа продолжается, более 20 вражеских дронов находятся в воздушном пространстве Украины

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

В ночь на 16 октября российские оккупационные войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа Shahed, украинские военные сбили пять десятков. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, россияне запускали "шахеды" из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска РФ.

Кроме того, враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400, а также управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области из воздушного пространства Курской.

По состоянию на 07:00 сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

Боевая работа продолжается, более 20 вражеских дронов находятся в воздушном пространстве Украины.

14 октября 2024 года Совет Евросоюза 14 октября ввел санкции против семи физических и такого же количества юридических лиц из-за передачи Ираном баллистических ракет и беспилотников России.