Россия атаковала Украину 136 "шахедами", боевая работа продолжается
В ночь на 16 октября российские оккупационные войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа Shahed, украинские военные сбили пять десятков. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По данным военных, россияне запускали "шахеды" из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска РФ.
Кроме того, враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400, а также управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области из воздушного пространства Курской.
По состоянию на 07:00 сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
Боевая работа продолжается, более 20 вражеских дронов находятся в воздушном пространстве Украины.
- 14 октября 2024 года Совет Евросоюза 14 октября ввел санкции против семи физических и такого же количества юридических лиц из-за передачи Ираном баллистических ракет и беспилотников России.