Иерусалим отверг предложение противодействовать иранским БпЛА – посол Украины в Израиле

Хотя сотрудничество между Киевом и Иерусалимом стало интенсивнее, Корнийчук считает, что можно было сделать больше

Охота на ''шахеды'' (Фото: Владимир Зеленский)

Иерусалим отверг предложение Киева сотрудничать по противодействию иранским беспилотникам. Об этом в интервью Ynet рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Times of Israel.

Он рассказал, что еще в феврале 2023 года привез в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху обломки иранского дрона, которым Россия атаковала Киев. Тогда он предостерег, что без взаимодействия с Украиной Израиль может вскоре столкнуться с подобными атаками с помощью тех же беспилотников.

"Я не хочу сейчас говорить: "Так я и говорил", – сказал Корнийчук.

Хотя после начала нападения ХАМАС на Израиль сотрудничество между Киевом и Иерусалимом стало более интенсивным, украинский посол считает, что можно было сделать больше, в частности, в плане обмена разведывательными данными.