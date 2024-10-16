Иерусалим отверг предложение противодействовать иранским БпЛА – посол Украины в Израиле
Иерусалим отверг предложение Киева сотрудничать по противодействию иранским беспилотникам. Об этом в интервью Ynet рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Times of Israel.
Он рассказал, что еще в феврале 2023 года привез в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху обломки иранского дрона, которым Россия атаковала Киев. Тогда он предостерег, что без взаимодействия с Украиной Израиль может вскоре столкнуться с подобными атаками с помощью тех же беспилотников.
"Я не хочу сейчас говорить: "Так я и говорил", – сказал Корнийчук.
Хотя после начала нападения ХАМАС на Израиль сотрудничество между Киевом и Иерусалимом стало более интенсивным, украинский посол считает, что можно было сделать больше, в частности, в плане обмена разведывательными данными.
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