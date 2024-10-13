Хезболла атаковала Израиль беспилотниками: пострадали около 70 человек

В общей сложности Хезболла выпустила по Израилю три ударных дрона, два из которых удалось сбить

Израиль (Иллюстративное фото: Atef Safadi/EPA)

Вечером в воскресенье, 13 октября, ливанская Хезболла атаковала Израиль беспилотниками, в результате этого ранения получили десятки человек. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Они рассказали, что в результате удара пострадали 67 человек. Четверо человек были крайне тяжело ранены, пять – получили тяжелые ранения, еще 14 – получили ранения средней тяжести.

Большинство из травмированных были доставлены в медицинский центр Гилеля Яффе в Хадере. Остальные были доставлены в больницу Шеба в Рамат-Гане, больницу Рамбам в Хайфе и медицинский центр Рабина в Петах-Тикве.

В общей сложности Хезболла выпустила по Израилю три ударных дрона. Два беспилотника были выпущены вместе: один был сбит близ Хайфы, а другой попал в собрание израильтян возле населенного пункта Биньямина, что повлекло травмирование людей. Третий дрон был сбит над морем у Хайфы.

Издание The Jerusalem Post пишет, что перед атакой не сработала тревога. Беспилотник был отправлен из Ливана под прикрытием ракетных обстрелов Хезболлы.

Атака произошла именно тогда, когда командование ЦАХАЛ сняло некоторые ограничения в ряде районов, пересекающихся с территорией, по которой был нанесен удар.

1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".