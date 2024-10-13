США развернули в Израиле батарею противовоздушной обороны THAAD

Это не первый раз, когда США развернули батарею THAAD в регионе

Система ПВО (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Военные Соединенных Штатов развернули на территории Израиля батарею противовоздушной обороны THAAD. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, по указанию президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и военного персонала США в Израиле, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны после атак со стороны Ирана.

"Батарея THAAD усилит интегрированную систему ПВО Израиля. Это действие подчеркивает жесткую преданность США защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых последующих атак баллистическими ракетами со стороны Ирана", – заявил Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что это лишь часть более широких изменений, которые армия США произвела в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с ним.

В оборонном ведомстве добавили, что это не в первый раз, когда США развернули батарею THAAD в регионе. Байден приказал военным развернуть дополнительные ПВО на Ближнем Востоке в 2023 году после атаки 7 октября для защиты американских войск и интересов в регионе.

СПРАВКА. THAAD – противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Он предназначен для перехвата целей на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км. Несмотря на то, что этот комплекс начали создавать еще в конце 80-х с выходом на испытания в 90-х годах, а в эксплуатации в США он с 2008 года, THAAD не получил высокой распространенности. Кроме США, обладающих необъявленным количеством таких систем, его иностранными операторами являются только ОАЭ и Саудовская Аравия.

1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".