CNN: США не настаивают на прекращении огня на Ближнем Востоке

Последствия атаки на Бейрут (Фото: EPA)

США не предпринимают активных попыток склонить Израиль к прекращению огня с Хезболлой. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарий от анонимных официальных лиц США.

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США две недели назад призвали Израиль прекратить огонь и остановить конфликт с Хезболлой, однако Иерусалим отклонил это предложение. С того момента, по информации осведомленных лиц, американская сторона не предпринимала активных действий в этом вопросе и смирилась с операциями Израиля против Ливана и Ирана.

Неназванные чиновники из администрации Байдена говорят, что в США растет опасение насчет того, что заявленная Израилем "ограниченная наземная операция" против Ливана может перерасти в более масштабный и длительный конфликт. Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС тоже оказались безуспешными.

Анонимные официальные лица США говорят, что Израиль изначально планировал более масштабное вторжение в Ливан, но американской стороне удалось отговорить правительство страны от этого. Однако они признают, что влияние США ограничено, когда речь идет о военных операциях Израиля.