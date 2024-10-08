CNN: США не настаивают на прекращении огня на Ближнем Востоке
США не предпринимают активных попыток склонить Израиль к прекращению огня с Хезболлой. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарий от анонимных официальных лиц США.
США две недели назад призвали Израиль прекратить огонь и остановить конфликт с Хезболлой, однако Иерусалим отклонил это предложение. С того момента, по информации осведомленных лиц, американская сторона не предпринимала активных действий в этом вопросе и смирилась с операциями Израиля против Ливана и Ирана.
Неназванные чиновники из администрации Байдена говорят, что в США растет опасение насчет того, что заявленная Израилем "ограниченная наземная операция" против Ливана может перерасти в более масштабный и длительный конфликт. Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС тоже оказались безуспешными.
Анонимные официальные лица США говорят, что Израиль изначально планировал более масштабное вторжение в Ливан, но американской стороне удалось отговорить правительство страны от этого. Однако они признают, что влияние США ограничено, когда речь идет о военных операциях Израиля.
- 1 октября Израиль начал наземную операцию в Ливане против Хезболлы. В Пентагоне назвали это правом на самооборону, а в Иране наоборот осудили.
- Позже Белый дом высказал свои опасения насчет того, что наземная операция может перерасти в длительную войну.
- 4 октября Верховный лидер Ирана заявил, что страна не отступит от Израиля и атаки будут продолжаться. Он также призвал другие страны наносить удары по Израилю.
- 5 октября арабские СМИ заявили, что погиб преемник убитого главаря Хезболлы. По его бункеру авиация Израиля скинула 75-тонную бомбу.