Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. США высказали поддержку, а Иран осудил

В США заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону от Хезболлы

ЦАХАЛ (EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября официально заявила, что начинает "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана под названием "Северные стрелы". Заявление военных опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

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"Армия обороны Израиля несколько часов назад начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию в районе Южного Ливана против террористических объектов и инфраструктур террористической организации "Хезболла", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что план наземной операции разрабатывался в последние месяцы. Наземные войска поддерживают Воздушные Силы и артиллерия, которые бьют по военным объектам в ряде деревень на юге Ливана, уточняется в заявлении.

Операция будет продолжаться "в соответствии с оценкой ситуации" и параллельно с боевыми действиями в Газе.

В то же время CNN, со ссылкой на официальных лиц Израиля, сообщает, что наземная операция Израиля в Ливане не будет "долгосрочной оккупацией". Они подчеркнули, что это "ограниченная операция", но как долго она будет продолжаться и насколько глубоко намерены зайти военные, не уточнили.

Официальные лица Израиля, как пишет CNN, отмечают, что операция направлена на устранение "непосредственных угроз" со стороны ливанских деревень вдоль границы, включая возможность Хезболлы проникнуть на север Израиля.

Глава Минобороны США Ллойд Остин поддержал право Израиля на самооборону и заявил, что необходимо устранить угрозу на севере страны со стороны Ливана. Также он отметил, что США готовы защищать партнеров и союзников "перед лицом угроз со стороны Ирана" и террористических организаций, которые он поддерживает.

"Я ясно дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищаться. Мы согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская Хезбалла не сможет совершить нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября", — написал он на своей странице в X (Twitter).

В то же время в Иране официально осудили израильские атаки на Хезболлу, ХАМАС и хуситов. Президент страны Масуд Пезешкиан пообещал ответить, но не уточнил, как именно.

"Мы не можем принять подобные действия, и они не останутся без ответа", — цитирует его слова Sky News.

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