The Guardian: Израиль может готовить наземную операцию против Ливана

Йоав Галант (Фото: страница в сети X)

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере страны будут задействованы сухопутные силы. Как пишет The Guardian, это может быть намеком на наземную операцию против Ливана, который как раз граничит с северной частью Израиля.

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Галант заявил, что "миссия армии обороны Израиля" – это возвращение израильтян в их дома на севере. Накануне около 60 000 человек были вынуждены эвакуироваться из-за регулярных ракетных атак со стороны Ливана.

"Именно это мы и сделаем, и мы задействуем все необходимое — вас, другие силы, с воздуха, с моря и с суши", — сказал министр обороны представителям сухопутных войск.

Он также назвал убийство лидера Хезболлы Хасана Насраллы "очень важным шагом", но отметил, что это еще не конец.

Об "ограниченной наземной операции" Израиля против Ливана пишет и Израильская вещательная корпорация. Как утверждает подполковник Коби Лафи, целью вероятной наземной операции вглубь Ливана может быть необходимость отодвинуть Хезболлу от границы и создать буферную зону на юге Ливана.

"Если ситуация сохранится такой, какая она есть, и запуски ракет из Ливана продолжатся, то у Израиля не будет другого выбора, кроме как попытаться подорвать партию таким образом, чтобы она потеряла способность угрожать", — сказал подполковник.

Однако, как сообщает Yemen Shabab Net, окончательное решение о начале наземной операции властями Израиля еще не принято.

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