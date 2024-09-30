The Guardian: Ізраїль може готувати наземну операцію проти Лівану

Йоав Галант (Фото: сторінка в мережі X)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що на півночі країни буде залучено сухопутні сили. Як пише The Guardian, це може бути натяком на наземну операцію проти Лівану, який якраз межує із північною частиною Ізраїлю.

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Галант заявив, що "місія армії оборони Ізраїлю" – це повернення ізраїльтян до їхніх будинків на півночі. Напередодні близько 60 000 людей були змушені евакуюватися через регулярні ракетні атаки з боку Лівану.

"Саме це ми й зробимо, і ми пустимо в дію все необхідне – вас, інші сили, з повітря, з моря та з суші", – сказав міністр оборони представникам сухопутних військ.

Він також назвав вбивство лідера Хезболли Хасана Насралли "дуже важливим кроком", але наголосив, що це ще не кінець.

Про "обмежену наземну операцію" Ізраїлю проти Лівану пише й Ізраїльська мовна корпорація. Як стверджує підполковник Кобі Лафі, метою ймовірної наземної операції вглиб Лівану може бути необхідність відсунути Хезболлу від кордону та створити буферну зону на півдні Лівану.

"Якщо ситуація збережеться такою, якою вона є, і запуски ракет з Лівану продовжаться, то Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як спробувати підірвати партію таким чином, щоб вона втратила здатність загрожувати", — сказав підполковник.

Проте, як повідомляє Yemen Shabab Net, остаточного рішення про початок наземної операції владою Ізраїлю ще не ухвалено.

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