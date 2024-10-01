Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану. США висловили підтримку, а Іран засудив

У США заявили, що підтримують право Ізраїлю на самооборону від Хезболли

Цахал (EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч проти 1 жовтня офіційно заявила, що починає "обмежену наземну операцію" на півдні Лівану під назвою "Північні стріли". Заява військових опублікована в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛ.

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"Армія оборони Ізраїлю кілька годин тому розпочала цілеспрямовану та обмежену наземну операцію в районі Південного Лівану проти терористичних об'єктів та інфраструктур терористичної організації "Хезболла"", – йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що план наземної операції розроблявся останні місяці. Наземні війська підтримують Повітряні Сили та артилерія, які б'ють по військових об'єктах у низці сіл на півдні Лівану, уточнюється у заяві.

Операція триватиме "відповідно до оцінки ситуації" і паралельно з бойовими діями в Газі.

Водночас CNN з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю повідомляє, що наземна операція Ізраїлю в Лівані не буде "довгостроковою окупацією". Вони наголосили, що це "обмежена операція", але як довго вона триватиме і наскільки глибоко мають намір зайти військові, не уточнили.

Офіційні особи Ізраїлю, як пише CNN, зазначають, що операція спрямована на усунення "безпосередніх загроз" з боку ліванських сіл уздовж кордону, включно з можливістю Хезболли проникнути на північ Ізраїлю.

Глава Міноборони США Ллойд Остін підтримав право Ізраїлю на самооборону та заявив, що необхідно усунути загрозу на півночі країни з боку Лівану. Також він зазначив, що США готові захищати партнерів та союзників "перед обличчям погроз з боку Ірану" та терористичних організацій, які він підтримує.

"Я чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю захищатися. Ми погодилися з необхідністю демонтажу атакуючої інфраструктури вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська Хезбалла не зможе вчинити напади на північні громади Ізраїлю, як це було 7 жовтня", — написав він на своїй сторінці у X (Twitter).

Водночас в Ірані офіційно засудили ізраїльські атаки на Хезболлу, ХАМАС та хуситів. Президент країни Масуд Пезешкіан пообіцяв відповісти, але не уточнив, як саме.

"Ми не можемо вжити таких дій, і вони не залишаться без відповіді", – цитує його слова Sky News.

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