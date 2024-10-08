Разведка США: Россия добивается победы Трампа на выборах, Иран – Харрис

Китай пока не вмешивается в президентские выборы, но пытается влиять на местные выборы против кандидатов, не поддерживающих интересы Пекина

Предвыборный мерч кампании Трампа (Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS)

Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, Тегеран – демократки Камалы Харрис. Об этом пишет Voice of America со ссылкой на доклад Офиса директора национальной разведки.

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Отмечается, что Россия продолжает проводить влиятельные кампании, направленные на повышение шансов Трампа на выборах и подрыв кампании Гаррис. В то же время Иран сосредоточен на поддержке Гарриса и ослаблении Трампа, включающего хакерские атаки на кампанию Трампа, за которыми стоят трое иранских оперативников, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

По данным американской разведки, Китай пока не вмешивается в президентские выборы, но пытается повлиять на общественное мнение по поводу кандидатов на местных выборах, выступающих против интересов Пекина, особенно тех, кто поддерживает независимость Тайваня.