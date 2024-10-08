Разведка США: Россия добивается победы Трампа на выборах, Иран – Харрис
Россия и Иран продолжают кампании по влиянию на президентские выборы в США, но преследуют разные цели: Москва хочет победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, Тегеран – демократки Камалы Харрис. Об этом пишет Voice of America со ссылкой на доклад Офиса директора национальной разведки.
Отмечается, что Россия продолжает проводить влиятельные кампании, направленные на повышение шансов Трампа на выборах и подрыв кампании Гаррис. В то же время Иран сосредоточен на поддержке Гарриса и ослаблении Трампа, включающего хакерские атаки на кампанию Трампа, за которыми стоят трое иранских оперативников, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
По данным американской разведки, Китай пока не вмешивается в президентские выборы, но пытается повлиять на общественное мнение по поводу кандидатов на местных выборах, выступающих против интересов Пекина, особенно тех, кто поддерживает независимость Тайваня.
- 7 сентября 2024 года издание Reuters писало, что американские блоггеры, связанные с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, пытались повлиять на избирателей в США, чтобы склонить их к поддержке Трампа.
- Впоследствии американская разведка обнаружила, что Россия использует искусственный интеллект для создания контента, направленного на влияние на президентские выборы в США больше, чем любая другая страна.