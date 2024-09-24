Reuters: Россия использует ИИ для влияния на выборы в США больше, чем любая другая страна

Для того чтобы повлиять на выборы в США, россияне пытаются дискредитировать Харрис и демократов, в частности через конспирологические теории

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DAVID MUSE)

Россия активно использует искусственный интеллект для создания контента, направленного на влияние на президентские выборы в США, больше, чем любая другая страна. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя американской разведки.

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Представитель Управления директора национальной разведки США (ODNI) отметил, что Россия использует ИИ для создания контента, направленного на повышение шансов кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа и уменьшение популярности его оппонента-демократа Камалы Харрис и Демократической партии, в частности через распространение конспирологических теорий.

Россия традиционно отрицает вмешательство в выборы, и российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

7 сентября Reuters писало, что американские блогеры, связанные с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, пытались повлиять на избирателей в США, чтобы склонить их к поддержке Трампа.

По данным последнего опроса NBC News, Харрис опережает Трампа на пять процентных пунктов.

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