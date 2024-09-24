Reuters: Росія використовує ШІ для впливу на вибори у США більше, ніж будь-яка інша країна

Для того, щоб вплинути на вибори у США, росіяни намагаються дискредитувати Гарріс та демократів, зокрема через конспірологічні теорії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DAVID MUSE)

Росія активно використовує штучний інтелект для створення контенту, спрямованого на вплив на президентські вибори в США, більше, ніж будь-яка інша країна. Про це пише Reuters із посиланням на представника американської розвідки.

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Представник Управління директора національної розвідки США (ODNI) зазначив, що Росія використовує ШІ для створення контенту, спрямованого на підвищення шансів кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа та зменшення популярності його опонентки-демократки Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через поширення конспірологічних теорій.

Росія традиційно заперечує втручання у вибори, і російське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

7 вересня Reuters писало, що американські блогери, пов'язані з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, намагалися вплинути на виборців у США, щоб схилити їх до підтримки Трампа.

За даними останнього опитування NBC News, Гарріс випереджає Трампа на п'ять відсоткових пунктів.

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