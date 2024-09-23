Axios: Понад 700 представників нацбезпеки та військових підтримали кандидатуру Гарріс

Камала Гарріс (Фото: Kamil Krzaczynski/EPA)

Понад 700 посадовців у сфері національної безпеки та військових підтримали кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс на пост президента Сполучених Штатів. Про це повідомило видання Axios із посиланням на відповідний лист.

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У ньому посадовці стверджують, що кандидатка у президенти від Демократичної партії "захищає демократичні ідеали Америки", коли її опонент від республіканців Дональд Трамп "загрожує" їм.

У матеріалі йдеться, що про лист представників нацбезпеки й військових стало відомо після того, як понад сотню республіканських лідерів у галузі нацбезпеки підтримали Гарріс. Серед них також дев’ять людей, які працювали в Білому домі за часів президентства Трампа.

У листі посадовці критикують Трампа за те, що він вихваляє диктаторів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна, диктатора КНДР Кім Чен Ина, російського диктатора Володимира Путіна, а також терористичних лідерів Хезболли.

У ньому йдеться про те, що Трамп загрожує демократичній системі США, закликаючи до "припинення дії" окремих частин Конституції, а "його коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не подають надії".

Також посадовці стверджують, що Трамп "підірвав віру в наші вибори, повторюючи бездоказову брехню про мільйони фальсифікованих голосів".

"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки потребує серйозного та здібного головнокомандувача. По-друге, ми віримо, що американська демократія є неоціненною. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Ось чому ми, ті, хто нижче підписався, з гордістю підтримуємо Гарріс бути наступним президентом США", – додали вони.

Посадовці наголосили, що їхня підтримка Гарріс є підтримкою свободи та актом патріотизму.

"Це підтримка демократичних ідеалів, компетентності та невпинного оптимізму щодо майбутнього Америки", – резюмували посадовці.

12 вересня стало відомо, що Гарріс перемагає Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах.

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