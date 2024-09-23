"Що буде, те буде". Трамп каже, що не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє ці вибори

Вибори президента США заплановані на 5 листопада цього року. Обидва кандидати зберігають прихильність виборців

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори у листопаді. Його цитує Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Відповідаючи на запитання, чи планує він взяти участь у наступних президентських виборах 2028 року, якщо не здобуде перемогу цьогоріч, Трамп сказав: "Ні, не планую. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі не розглядаю такий варіант".

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", – додав республіканець, маючи на увазі вибори президента, які відбудуться 5 листопада.

12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах.

Читайте також: Зеленський почав візит до США: Цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні