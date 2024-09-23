Трамп говорит, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет эти выборы

Выборы президента США намечены на 5 ноября этого года. Оба кандидата сохраняют приверженность избирателей

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре. Его цитирует Reuters.

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Отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в следующих президентских выборах 2028 года, если не одержит победу в этом году, Трамп сказал: "Нет, не планирую. Думаю, что будет, это будет. Я вообще не рассматриваю такой вариант".

"Надеюсь, мы добьемся успеха", – добавил республиканец, имея в виду выборы президента, которые состоятся 5 ноября.

12 сентября стало известно, что демократ Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.

В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победительницей дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах.

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