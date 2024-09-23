Axios: Более 700 представителей нацбезопасности и военных поддержали кандидатуру Харрис
Более 700 чиновников в сфере национальной безопасности и военных поддержали кандидатуру действующей вице-президента Камалы Харрис на пост президента Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на соответствующее письмо.
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В нем чиновники утверждают, что кандидат в президенты от Демократической партии "защищает демократические идеалы Америки", когда ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп "угрожает" им.
В материале говорится, что о письме представителей нацбезопасности и военных стало известно после того, как более сотни республиканских лидеров в области нацбезопасности поддержали Харрис. Среди них также девять человек, работавших в Белом доме во времена президентства Трампа.
В письме должностные лица критикуют Трампа за то, что он восхваляет диктаторов, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина, диктатора КНДР Ким Чен Ына, российского диктатора Владимира Путина, а также террористических лидеров Хезболлы.
В нем говорится, что Трамп угрожает демократической системе США, призывая к "прекращению действия" отдельных частей Конституции, а "его комментарии о том, что он может стать диктатором на один день, не обнадеживают".
Также чиновники утверждают, что Трамп "подорвал веру в наши выборы, повторяя бездоказательную ложь о миллионах фальсифицированных голосов".
"Во-первых, мы считаем, что национальная безопасность Америки нуждается в серьезном и способном главнокомандующем. Во-вторых, мы верим, что американская демократия бесценная. Каждое поколение несет ответственность за ее защиту. Вот почему мы, те, кто ниже подписался, с гордостью поддерживаем Харрис быть следующим президентом США", – добавили они.
Чиновники подчеркнули, что их поддержка Харрис является поддержкой свободы и актом патриотизма.
"Это поддержка демократических идеалов, компетентности и неустанного оптимизма в отношении будущего Америки", – резюмировали чиновники.
- 12 сентября стало известно, что Харрис побеждает Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.
- В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победителем дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах.
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