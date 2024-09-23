Гарріс випереджає Трампа на п'ять пунктів. Це найбільше зростання підтримки з 2001 року

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п'ять відсоткових пунктів. Про це свідчать результати опитування NBC News.

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Менш ніж за шість тижнів до виборів опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа на п'ять пунктів серед зареєстрованих виборців — 49% проти 44%. Хоча ці дані є в межах похибки, це свідчить про значний зсув у порівнянні з липневим опитуванням, де Трамп мав перевагу у два бали до виходу президента Джо Байдена з президентських перегонів.

За даними опитування, американці стали прихильнішими до Гарріс після того, як вона офіційно стала кандидаткою у лідери США.

З 1000 зареєстрованих виборців 48% заявили, що підтримують демократку, водночас відомо, що у липні було 32%. Як наголошує NBC News, це найбільше зростання підтримки серед політиків, які брали участь в опитуванні, з часів збільшення популярності президента Джорджа Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

Щодо Трампа, 40% респондентів висловили позитивну думку про нього, що трохи більше ніж 38%, які були у липні.

Окреме опитування CBS News вказало на те, що Гарріс випереджає Трампа на 4% серед тих, хто планує голосувати, з похибкою плюс-мінус 2%.

12 вересня стало відомо, що Гарріс перемагає Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах.

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