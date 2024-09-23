Харрис опережает Трампа на пять пунктов. Это самый большой рост поддержки с 2001 года

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Менее чем за шесть недель до выборов опрос показал, что Харрис опережает Трампа на пять пунктов среди зарегистрированных избирателей – 49% против 44%. Хотя эти данные находятся в пределах погрешности, это свидетельствует о значительном сдвиге по сравнению с июльским опросом, где Трамп имел преимущество в два балла до выхода президента Джо Байдена из президентской гонки.

По данным опроса, американцы стали более благосклонны к Харрис после того, как она официально стала кандидатом в лидеры США.

Из 1000 зарегистрированных избирателей 48% заявили, что поддерживают демократку, при этом известно, что в июле было 32%. Как отмечает NBC News, это самый большой рост поддержки среди участвовавших в опросе политиков со времен увеличения популярности президента Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года.

Относительно Трампа, 40% респондентов выразили положительное мнение о нем, что чуть больше 38%, которые были в июле.

Отдельный опрос CBS News указал на то, что Харрис опережает Трампа на 4% среди планирующих голосовать с погрешностью плюс-минус 2%.

12 сентября стало известно, что Харрис побеждает Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.

В то же время, несмотря на то, что американцы определили Харрис победительницей дебатов, это не сильно изменило ее положение в ключевых штатах.

Читайте также: "Что будет, то будет". Трамп говорит, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет эти выборы