Розвідка США: Росія домагається перемоги Трампа на виборах, Іран – Гарріс
Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США, але переслідують різні цілі: Москва хоче перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, Тегеран – демократки Камали Гарріс. Про це пише Voice of America з посиланням на доповідь Офісу директора національної розвідки.
Зазначається, що Росія і далі здійснює впливові кампанії, спрямовані на підвищення шансів Трампа на виборах та підрив кампанії Гарріс. Водночас Іран зосереджений на підтримці Гарріс і ослабленні Трампа, що включає хакерські атаки на кампанію Трампа, за якими стоять троє іранських оперативників, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції.
За даними американської розвідки, Китай поки не втручається у президентські вибори, але намагається вплинути на громадську думку щодо кандидатів на місцевих виборах, які виступають проти інтересів Пекіна, особливо тих, хто підтримує незалежність Тайваню.
- 7 вересня 2024 року видання Reuters писало, що американські блогери, пов'язані з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, намагалися вплинути на виборців у США, щоб схилити їх до підтримки Трампа.
- Згодом американська розвідка виявила, що Росія використовує штучний інтелект для створення контенту, спрямованого на вплив на президентські вибори в США, більше, ніж будь-яка інша країна.