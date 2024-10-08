Розвідка США: Росія домагається перемоги Трампа на виборах, Іран – Гарріс

Китай поки не втручається у президентські вибори, але намагається впливати на місцеві вибори проти кандидатів, які не підтримують інтереси Пекіна

Передвиборчий мерч кампанії Трампа (Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS)

Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США, але переслідують різні цілі: Москва хоче перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа, Тегеран – демократки Камали Гарріс. Про це пише Voice of America з посиланням на доповідь Офісу директора національної розвідки.

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Зазначається, що Росія і далі здійснює впливові кампанії, спрямовані на підвищення шансів Трампа на виборах та підрив кампанії Гарріс. Водночас Іран зосереджений на підтримці Гарріс і ослабленні Трампа, що включає хакерські атаки на кампанію Трампа, за якими стоять троє іранських оперативників, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції.

За даними американської розвідки, Китай поки не втручається у президентські вибори, але намагається вплинути на громадську думку щодо кандидатів на місцевих виборах, які виступають проти інтересів Пекіна, особливо тих, хто підтримує незалежність Тайваню.