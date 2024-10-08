Зміцнення відносин Ірану з Росією "неймовірно дестабілізує світ", заявили у США
У Держдепартаменті США заявили, що поглиблення зв'язків між Росією та Іраном може дестабілізувати ситуацію не лише на Близькому Сході, а й у світі загалом. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Метью Міллер.
Журналіст нагадав Міллеру його слова про те, що Іран не повідомив США про удар по Ізраїлю минулого тижня, коли було випущено 180 балістичних ракет. Наразі з'являються повідомлення про те, що Іран нібито повідомив про це Росії. Він запитав Міллера про те, чи турбує США участь у цьому конфлікті "друзів" Ірану – Росії та Китаю, які "співпрацюють на фронті в Україні".
"Ми, звичайно, вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном та Росією є чимось неймовірно дестабілізуючим для регіону. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран та Росія", — відповів представник Держдепу.
- 2 жовтня кандидат у президенти США Камала Харріс назвала Іран "дестабілізуючою силою" та пообіцяла підтримувати Ізраїль.
- 4 жовтня NYT повідомив, що Іран готується до атаки з боку Ізраїлю та просить Росію про допомогу. Зокрема, йдеться про супутникову розвідку.
- У той же день Bloomberg повідомляв, що Євросоюз готується накласти санкції на Іран за постачання балістичних ракет Росії. 6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, а 11 вересня це офіційно підтвердили у США.
- 7 жовтня експерт у коментарі LIGA.net заявив, що Путін хоче стати посередником між Іраном та Ізраїлем.