Зміцнення відносин Ірану з Росією "неймовірно дестабілізує світ", заявили у США

Метью Міллер (Фото: скріншот відео)

У Держдепартаменті США заявили, що поглиблення зв'язків між Росією та Іраном може дестабілізувати ситуацію не лише на Близькому Сході, а й у світі загалом. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Метью Міллер.

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Журналіст нагадав Міллеру його слова про те, що Іран не повідомив США про удар по Ізраїлю минулого тижня, коли було випущено 180 балістичних ракет. Наразі з'являються повідомлення про те, що Іран нібито повідомив про це Росії. Він запитав Міллера про те, чи турбує США участь у цьому конфлікті "друзів" Ірану – Росії та Китаю, які "співпрацюють на фронті в Україні".

"Ми, звичайно, вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном та Росією є чимось неймовірно дестабілізуючим для регіону. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран та Росія", — відповів представник Держдепу.