Укрепление отношений Ирана с Россией "невероятно дестабилизирует мир", заявили в США
В Госдепартаменте США заявили, что углубление связей между Россией и Ираном может дестабилизировать ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Журналист напомнил Миллеру его слова о том, что Иран не уведомил США об ударе по Израилю на прошлой неделе, когда было выпущено 180 баллистических ракет. Сейчас появляются сообщения о том, что Иран якобы сообщил об этом России. Он спросил Миллера о том, беспокоит ли США участие в этом конфликте "друзей" Ирана – России и Китая, которые "сотрудничают на фронте в Украине".
"Мы, конечно, считаем, что углубление связей между Ираном и Россией является чем-то невероятно дестабилизирующим для региона. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия", — ответил представитель Госдепа.
- 2 октября кандидат в президенты США Камала Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" и пообещала поддерживать Израиль.
- 4 октября NYT сообщил, что Иран готовится к атаке со стороны Израиля и просит Россию о помощи. В частности, речь идет о спутниковой разведке.
- В тот же день Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовится наложить санкции на Иран за поставку баллистических ракет России. 6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, а 11 сентября это официально подтвердили в США.
- 7 октября эксперт в комментарии LIGA.net заявил, что Путин хочет стать посредником между Ираном и Израилем.