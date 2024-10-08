Укрепление отношений Ирана с Россией "невероятно дестабилизирует мир", заявили в США

Из-за тесных связей между государствами дестабилизация грозит не только Ближнему Востоку, но и всему миру

Мэтью Миллер (Фото: скриншот видео)

В Госдепартаменте США заявили, что углубление связей между Россией и Ираном может дестабилизировать ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Журналист напомнил Миллеру его слова о том, что Иран не уведомил США об ударе по Израилю на прошлой неделе, когда было выпущено 180 баллистических ракет. Сейчас появляются сообщения о том, что Иран якобы сообщил об этом России. Он спросил Миллера о том, беспокоит ли США участие в этом конфликте "друзей" Ирана – России и Китая, которые "сотрудничают на фронте в Украине".

"Мы, конечно, считаем, что углубление связей между Ираном и Россией является чем-то невероятно дестабилизирующим для региона. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия", — ответил представитель Госдепа.