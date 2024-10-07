Часть оси зла. Кто помогает Ирану воевать с Израилем: список от вице-спикера Кнессета
Иран воюет с Израилем через свои прокси-силы, которым дает колоссальную поддержку – Хезболле в южном Ливане, хуситам в Йемене, шиитской милиции в Ираке и Сирии, ХАМАС и Исламскому джихаду в Секторе Газа. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net о возможности прямой ирано-израильской войны сказал вице-спикер Кнессета Евгений Сова.
По его словам, война между Ираном и Израилем продолжается уже несколько лет: "Тегеран не скрывает желания уничтожить нас, и именно для этого стремится получить ядерное оружие". Но из-за отсутствия общей границы – страны разделяют Ирак, Сирия, Иордания – она отличается от других войн Израиля с арабскими странами на Ближнем Востоке.
После двух атак Ирана по Израилю с применением баллистических ракет все убедились, что Тегеран угрожает не только ближневосточному региону, но и миру, считает Сова.
"Иран – часть оси зла. Угрожает всем, включая Европу и Украину, – говорит он. – наращивает военный потенциал. Пытается захватывать новые территории посредством своих прокси. Представьте, что будет, если этот режим получит ядерное орудие".
- Авиация Израиля нанесла удар по Бейруту, целью атаки мог быть новый глава Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников.
- Украинский МИД "решительно осуждает" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призывает партнеров также защищать украинское небо во время атак России. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипломатического ведомства.