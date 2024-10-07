Часть оси зла. Кто помогает Ирану воевать с Израилем: список от вице-спикера Кнессета

Как Иран воюет с Израилем, если между странами нет общей границы – объясняет израильский политик

Операция Израиля на юге Ливана (Фото: EPA-EFE/STR)

Иран воюет с Израилем через свои прокси-силы, которым дает колоссальную поддержку – Хезболле в южном Ливане, хуситам в Йемене, шиитской милиции в Ираке и Сирии, ХАМАС и Исламскому джихаду в Секторе Газа. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net о возможности прямой ирано-израильской войны сказал вице-спикер Кнессета Евгений Сова.

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По его словам, война между Ираном и Израилем продолжается уже несколько лет: "Тегеран не скрывает желания уничтожить нас, и именно для этого стремится получить ядерное оружие". Но из-за отсутствия общей границы – страны разделяют Ирак, Сирия, Иордания – она отличается от других войн Израиля с арабскими странами на Ближнем Востоке.

После двух атак Ирана по Израилю с применением баллистических ракет все убедились, что Тегеран угрожает не только ближневосточному региону, но и миру, считает Сова.

"Иран – часть оси зла. Угрожает всем, включая Европу и Украину, – говорит он. – наращивает военный потенциал. Пытается захватывать новые территории посредством своих прокси. Представьте, что будет, если этот режим получит ядерное орудие".