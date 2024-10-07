Армия обороны Израиля заявила об успешных ударах по объектам штаба разведки группировки "Хезболла" и оружейных складах в столице Ливана Бейруте.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям, относящимся к разведывательному штабу Хезболлы в Бейруте, в частности по средствам сбора разведывательных данных, командным центрам и дополнительным объектам террористической инфраструктуры, заявила израильская армия.

Также впоследствии Военно-воздушные силы страны нанесли удары по объектам Хезболлы в районе Бейрута – после ударов зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия, отметил ЦАХАЛ.

Военные утверждают, что Хезболла специально разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в центре Бейрута, создавая опасность для населения этого района.

Также ЦАХАЛ заявил об ударах своими истребителями по целям Хезболлы на юге Ливана и в районе Бекаа, в частности, по оружейным складам, объектам террористической инфраструктуры, командному центру и пусковой установке.

Подконтрольное Хезболле Министерство здравоохранения Ливана заявило, что по меньшей мере 12 человек погибли, включая нескольких детей, в результате двух налетов израильской авиации на города к югу от Бейрута, передает катарское медиа Aljazeera.