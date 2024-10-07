Президент Израиля призвал иранцев и ливанцев восстать против Ирана

Ицхак Герцог (Фото: Facebook)

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал граждан Ирана и Ливана "восстать" и противостоять антиизраильской оси. Его цитирует The Times of Israel.

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"Если мы будем противостоять этому и будем вместе жесткими, мы наверняка можем надеяться на лучшее будущее и создать в регионе структуру, подобную НАТО, которая будет блокировать радикализм", – заявил Герцог.

В преддверии годовщины терактов ХАМАС 7 октября израильский лидер заявил, что его страна противостоит империи зла, которую возглавляет Иран, и что, защищаясь, Израиль дает надежду народам Ближнего Востока.

"Эту войну ведет против нас империя зла, Иран и его посредники. В подземельях Газы до сих пор находится 101 заложник, которые испытывают огромные страдания. И мы сражаемся на севере и на юге, то есть в Газе и в Ливане. Мы пытаемся изменить уравнения и дать надежду народам Ближнего Востока", – высказался он.