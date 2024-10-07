Президент Израиля призвал иранцев и ливанцев восстать против Ирана
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал граждан Ирана и Ливана "восстать" и противостоять антиизраильской оси. Его цитирует The Times of Israel.
"Если мы будем противостоять этому и будем вместе жесткими, мы наверняка можем надеяться на лучшее будущее и создать в регионе структуру, подобную НАТО, которая будет блокировать радикализм", – заявил Герцог.
В преддверии годовщины терактов ХАМАС 7 октября израильский лидер заявил, что его страна противостоит империи зла, которую возглавляет Иран, и что, защищаясь, Израиль дает надежду народам Ближнего Востока.
"Эту войну ведет против нас империя зла, Иран и его посредники. В подземельях Газы до сих пор находится 101 заложник, которые испытывают огромные страдания. И мы сражаемся на севере и на юге, то есть в Газе и в Ливане. Мы пытаемся изменить уравнения и дать надежду народам Ближнего Востока", – высказался он.
- В ночь на 4 октября Израиль ударил по туннелю в Бейруте, сообщало издание Axios.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна и союзники не отступят от Израиля после нападения на Бейрут.
- 4 октября NYT сообщил, что Иран готовится к новым атакам Израиля и просит помощи у России.
- Армия обороны Израиля 6 октября объявила о начале новой наземной операции в городе Джабалия на севере сектора Газа, чтобы помешать ХАМАС перегруппироваться.