Израиль начал новую сухопутную операцию на севере Газа
Армия обороны Израиля 6 октября объявила о начале новой наземной операции в городе Джабалия на севере сектора Газа, чтобы помешать боевикам ХАМАС перегруппироваться. Об этом сообщает The Times of Israel.
В ЦАХАЛ заявили, что 401 и 460 бронетанковые бригады оцепили город после получения разведданных о присутствии боевиков и инфраструктуры ХАМАС, которая должна была использоваться для перегруппировки.
В ночь на 6 октября в регионе были слышны мощные взрывы, после чего военные подтвердили авиаудары и артиллерийские обстрелы.
В результате этой операции уничтожены десятки объектов ХАМАС, включая оружейные составы, тоннели и другие ключевые элементы инфраструктуры. Военные заявили, что операция продлится столько, сколько потребуется для полного уничтожения террористической инфраструктуры в этом районе.
Это уже четвертое наступление ЦАХАЛ на Джабалию с начала новой фазы войны, которая началась год назад. Кроме того, израильские военные продолжают готовиться к эвакуации гражданского населения с севера Газы, хотя там остается около 200 000 палестинцев, несмотря на постоянные призывы эвакуироваться на юг.
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