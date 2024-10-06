Ізраїль розпочав нову сухопутну операцію на півночі Гази

Це вже четвертий наступ ЦАХАЛ на Джабалію з початку нової фази війни, яка розпочалася рік тому

Ізраїльські військові (Фото: ЕРА)

Армія оборони Ізраїлю 6 жовтня оголосила про початок нової наземної операції в місті Джабалія на півночі сектора Гази, щоб завадити бойовикам ХАМАС перегрупуватися. Про це повідомляє The Times of Israel.

У ЦАХАЛ заявили, що 401 та 460 бронетанкові бригади оточили місто після отримання розвідданих про присутність бойовиків та інфраструктуру ХАМАС, яка мала використовуватися для перегрупування.

У ніч проти 6 жовтня в регіоні було чути потужні вибухи, після чого військові підтвердили авіаудари та артилерійські обстріли.

У результаті цієї операції знищені десятки об'єктів ХАМАС, зокрема склади зброї, тунелі та інші ключові елементи інфраструктури. Військові заявили, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для повного знищення терористичної інфраструктури в цьому районі.

Це вже четвертий наступ ЦАХАЛ на Джабалію з початку нової фази війни, яка розпочалася рік тому. Крім того, ізраїльські військові продовжують готуватися до евакуації цивільного населення з півночі Гази, хоча там залишається близько 200 000 палестинців, попри постійні заклики евакуюватися на південь.