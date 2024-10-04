Верховний лідер Ірану заявив, що країна не відступить від Ізраїлю

Аятола Ірану заявив, що удари по Ізраїлю з території будь-якої країни стануть послугою для всього регіону

Алі Хаменеї читає молитву 4 жовтня (Фото: EPA)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що країна та союзники не відступлять від Ізраїлю після нападу на Бейрут, передає Aljazeera. За даними Reuters, п'ятничний удар міг бути спрямований проти спадкоємця вбитого лідера Хезболли Хашима Сафі ад-Діна.

"Опір у регіоні не відступить навіть після вбивства його лідерів", — сказав аятола, згадавши у своїй промові вбитого ватажка ХАМАС Хасана Насраллу і назвавши його напад на Ізраїль законним і легітимним.

Хаменеї 4 жовтня вперше за майже п'ять років очолив п'ятничну молитву. Сталося це після чергової атаки Ізраїлю по Бейруту. Після молитви він звернувся до іранців та палестинців з промовою. Верховний лідер Ірану заявив, що країна не "буде зволікати або поспішатиме з виконанням свого обов'язку" в протистоянні Ізраїлю, і додав, що кожен народ має право "захищати себе від тиранії".

Він також заявив, що "ворог" у палестинців, ліванців, єгиптян та іракців один і він намагається "вбити клин" між ними та посіяти розбрат. Аятола також виправдав атаки Лівану на Ізраїль, заявивши, що жоден суд чи міжнародна організація не можуть звинуватити палестинців у тому, що вони "захищають свою батьківщину".

Друга частина промови верховного лідера Ірану була вимовлена арабською мовою. Він назвав проблемою підтримку Ізраїлю іншими країнами, але водночас закликав Ліван продовжувати боротьбу.

"Будь-які удари по сіоністському режиму з боку будь-якої людини та будь-якої організації є послугою всьому регіону і, можливо, всьому людству", — сказав Хаменеї.

Як зазначає Reuters, у промові він не згадав офіційного представника Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, за чутками, є наступником Насралли. Репортер Axios Барак Равід із посиланням на трьох ізраїльських чиновників заявив, що Сафі ад-Дін був атакований у підземному тунелі в Бейруті вночі 4 жовтня. Офіційна інформація щодо цього не надходила, доля Сафі ад-Діна залишається невідомою.