Reuters: убито бойовика ХАМАС, який влаштував самосуд над військовими ЦАХАЛ в нульових

Ізраїль розкрив імена ще трьох бойовиків ХАМАС, яких було ліквідовано ще три місяці тому

Абдель Азіз Салха (Фото: Imago images)

Ліквідований бойовик ХАМАС Абдель-Азіза Салха, якого було засуджено до довічного за вбивство ізраїльських солдатів, але пізніше депортовано до Гази в процесі обміну полоненими. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на медиків ХАМАС і заяви арабських ЗМІ.

Як стверджується, Салха загинув унаслідок удару Ізраїлю 3 жовтня по Дейр-ель-Балаху, розташованому в центральній частині сектора Гази. За словами медиків, у цьому районі на території школи Аль-Аклук розміщувався намет із палестинськими біженцями.

Окрім того, військові Ізраїлю заявили, що було вбито трьох високопосадовців ХАМАС у результаті авіаудару по сектору Гази три місяці тому і розкрили їхні імена: Раві Муштаха (довірена особа лідера ХАМАС у секторі Гази) Єхьї ас-Сінвара та Самех ас-Сарадж (високопоставлений) співробітники служби безпеки), Самі Одех, (командувач загальною службою безпеки ХАМАС).

Салха був заарештований Ізраїлем у 2001 році та засуджений до довічного терміну після того, як у 2000 році похвалився "жорстоким лінчуванням" резервістів ЦАХАЛ Вадима Нуржиця та Йосефа Авраамі. Як пише Ynetnews, одного з них він задушив своїми руками, а потім показав закривавлені руки натовпу.

Салха був звільнений разом зі ще більш ніж 1000 іншими палестинцями у 2011 році в результаті обміну полоненими між Ізраїлем і ХАМАС. Його обміняли на ізраїльського солдата Гілада Шаліта, який провів п'ять років у полоні у Газі.