Reuters: убито бойовика ХАМАС, який влаштував самосуд над військовими ЦАХАЛ в нульових
Ліквідований бойовик ХАМАС Абдель-Азіза Салха, якого було засуджено до довічного за вбивство ізраїльських солдатів, але пізніше депортовано до Гази в процесі обміну полоненими. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на медиків ХАМАС і заяви арабських ЗМІ.
Як стверджується, Салха загинув унаслідок удару Ізраїлю 3 жовтня по Дейр-ель-Балаху, розташованому в центральній частині сектора Гази. За словами медиків, у цьому районі на території школи Аль-Аклук розміщувався намет із палестинськими біженцями.
Окрім того, військові Ізраїлю заявили, що було вбито трьох високопосадовців ХАМАС у результаті авіаудару по сектору Гази три місяці тому і розкрили їхні імена: Раві Муштаха (довірена особа лідера ХАМАС у секторі Гази) Єхьї ас-Сінвара та Самех ас-Сарадж (високопоставлений) співробітники служби безпеки), Самі Одех, (командувач загальною службою безпеки ХАМАС).
Салха був заарештований Ізраїлем у 2001 році та засуджений до довічного терміну після того, як у 2000 році похвалився "жорстоким лінчуванням" резервістів ЦАХАЛ Вадима Нуржиця та Йосефа Авраамі. Як пише Ynetnews, одного з них він задушив своїми руками, а потім показав закривавлені руки натовпу.
Салха був звільнений разом зі ще більш ніж 1000 іншими палестинцями у 2011 році в результаті обміну полоненими між Ізраїлем і ХАМАС. Його обміняли на ізраїльського солдата Гілада Шаліта, який провів п'ять років у полоні у Газі.
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