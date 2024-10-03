Ізраїль завдав удару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту – Reuters

Бейрут, Ліван, 02 жовтня 2024 року (Фото: JOAO RELVAS/EPA)

Уранці 3 жовтня Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей, семеро дістали поранення. Про це пише Reuters, посилаючись на владу Лівану.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними джерела видання в службі безпеки, атака була спрямована на об'єкт у центральному районі столиці Лівану Бачура, неподалік від будівлі парламенту й урядових установ.

Також повідомляється, що три ракети влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня було вбито ватажка Хезболли Хасана Насраллу, повідомили ліванські силовики.

Напередодні ізраїльські військові заявили, що до їхніх наземних операцій у Лівані долучилися регулярні піхотні та бронетанкові підрозділи, оскільки ракетна атака Ірану й обіцянка Ізраїлю відповісти відплатою викликали побоювання, що нафтовидобувний Близький Схід може виявитися втягнутим у масштабніший конфлікт.

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

Цього ж дня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку на його країну.