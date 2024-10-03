Ізраїль завдав удару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту – Reuters
Уранці 3 жовтня Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей, семеро дістали поранення. Про це пише Reuters, посилаючись на владу Лівану.
За даними джерела видання в службі безпеки, атака була спрямована на об'єкт у центральному районі столиці Лівану Бачура, неподалік від будівлі парламенту й урядових установ.
Також повідомляється, що три ракети влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня було вбито ватажка Хезболли Хасана Насраллу, повідомили ліванські силовики.
Напередодні ізраїльські військові заявили, що до їхніх наземних операцій у Лівані долучилися регулярні піхотні та бронетанкові підрозділи, оскільки ракетна атака Ірану й обіцянка Ізраїлю відповісти відплатою викликали побоювання, що нафтовидобувний Близький Схід може виявитися втягнутим у масштабніший конфлікт.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- Цього ж дня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".
- Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку на його країну.