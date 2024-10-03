Ізраїль завдав удару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту – Reuters
Бейрут, Ліван, 02 жовтня 2024 року (Фото: JOAO RELVAS/EPA)

Уранці 3 жовтня Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей, семеро дістали поранення. Про це пише Reuters, посилаючись на владу Лівану.

За даними джерела видання в службі безпеки, атака була спрямована на об'єкт у центральному районі столиці Лівану Бачура, неподалік від будівлі парламенту й урядових установ. 

Також повідомляється, що три ракети влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня було вбито ватажка Хезболли Хасана Насраллу, повідомили ліванські силовики.

Напередодні ізраїльські військові заявили, що до їхніх наземних операцій у Лівані долучилися регулярні піхотні та бронетанкові підрозділи, оскільки ракетна атака Ірану й обіцянка Ізраїлю відповісти відплатою викликали побоювання, що нафтовидобувний Близький Схід може виявитися втягнутим у масштабніший конфлікт.

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