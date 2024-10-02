Нетаньягу – про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

1 жовтня Іран запустив 180 балістичних ракет по Ізраїлю — була невелика кількість ударів по центру країни, інші були спрямовані на південь

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку на його країну, яка відбулася ввечері 1 жовтня. Його цитує Reuters.

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"Іран зробив сьогодні велику помилку — і він заплатить за неї", – сказав Нетаньяху.

У Тегерані своєю чергою заявили, що будь-яка відповідь Ізраїлю на іранські атаки призведе до "величезних руйнувань".

Корпус вартових ісламської революції повідомив, що під час ракетного удару Іран вперше використав гіперзвукові ракети Fattah, і, за їхніми даними, 90% цих ракет успішно досягли своїх цілей.