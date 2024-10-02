Нетаньягу – про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку на його країну, яка відбулася ввечері 1 жовтня. Його цитує Reuters.
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"Іран зробив сьогодні велику помилку — і він заплатить за неї", – сказав Нетаньяху.
У Тегерані своєю чергою заявили, що будь-яка відповідь Ізраїлю на іранські атаки призведе до "величезних руйнувань".
Корпус вартових ісламської революції повідомив, що під час ракетного удару Іран вперше використав гіперзвукові ракети Fattah, і, за їхніми даними, 90% цих ракет успішно досягли своїх цілей.
- 1 жовтня 2024 року речник ЦАХАЛ Хагарі повідомив, що Іран запустив 180 балістичних ракет по Ізраїлю — була невелика кількість ударів по центру країни, інші були спрямовані на південь.
- Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.