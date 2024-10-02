Гарріс назвала Іран "дестабілізаційною силою" та пообіцяла підтримку Ізраїлю

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс назвала Іран "дестабілізаційною силою" на Близькому сході. Її цитує Reuters.

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"Я чітко усвідомлюю, що Іран є дестабілізаційною та небезпечною силою на Близькому Сході. Я завжди забезпечуватиму, щоб Ізраїль мав можливість захищатися від Ірану та терористичних угруповань, які він підтримує", – сказала Гарріс.

1 жовтня президент США Джо Байден скликав термінову нараду, присвячену ситуації в Ізраїлі, і доручив американським військовим допомагати в перехопленні іранських ракет. Гарріс своєю чергою висловила повну підтримку рішення Байдена.