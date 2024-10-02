Гарріс назвала Іран "дестабілізаційною силою" та пообіцяла підтримку Ізраїлю
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс назвала Іран "дестабілізаційною силою" на Близькому сході. Її цитує Reuters.
"Я чітко усвідомлюю, що Іран є дестабілізаційною та небезпечною силою на Близькому Сході. Я завжди забезпечуватиму, щоб Ізраїль мав можливість захищатися від Ірану та терористичних угруповань, які він підтримує", – сказала Гарріс.
1 жовтня президент США Джо Байден скликав термінову нараду, присвячену ситуації в Ізраїлі, і доручив американським військовим допомагати в перехопленні іранських ракет. Гарріс своєю чергою висловила повну підтримку рішення Байдена.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.