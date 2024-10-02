Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" и пообещала поддержку Израилю

Президент США Байден 1 октября собрал экстренное совещание по ситуации в Израиле и приказал американским военным помогать сбивать иранские ракеты

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке. Ее цитирует Reuters.

"Я четко отдаю себе отчет, что Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке. Я всегда буду обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защищаться от Ирана и террористических группировок, которые он поддерживает", – сказала Харрис.

1 октября президент США Джо Байден созвал срочное совещание, посвященное ситуации в Израиле, и поручил американским военным помогать в перехвате иранских ракет. Харрис в свою очередь выразила полную поддержку решения Байдена.