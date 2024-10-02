Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" и пообещала поддержку Израилю
Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке. Ее цитирует Reuters.

"Я четко отдаю себе отчет, что Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке. Я всегда буду обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защищаться от Ирана и террористических группировок, которые он поддерживает", – сказала Харрис.

1 октября президент США Джо Байден созвал срочное совещание, посвященное ситуации в Израиле, и поручил американским военным помогать в перехвате иранских ракет. Харрис в свою очередь выразила полную поддержку решения Байдена.

  • 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
  • В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.
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