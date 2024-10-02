Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" и пообещала поддержку Израилю
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке. Ее цитирует Reuters.
"Я четко отдаю себе отчет, что Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке. Я всегда буду обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защищаться от Ирана и террористических группировок, которые он поддерживает", – сказала Харрис.
1 октября президент США Джо Байден созвал срочное совещание, посвященное ситуации в Израиле, и поручил американским военным помогать в перехвате иранских ракет. Харрис в свою очередь выразила полную поддержку решения Байдена.
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.